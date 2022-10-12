Де тернополяни можуть дізнатися про планові та аварійні відключення електроенергії

У ВАТ «Тернопільобленерго» розробили новий сервіс для своїх споживачів. Тепер дізнатись про причину відсутності електроенергії можна через Viber-бот обленерго або e-mail повідомлення.

Для комунікації із споживачами, а саме отримання даних для цільового розсилання повідомлень, ВАТ «Тернопільобленерго» розроблено форму за посиланням https://notify.toe.com.ua/, в якій споживачі мають можливість вказати персональні дані та спосіб, в який їм зручно отримувати інформацію, у разі планового або значного аварійного припинення електропостачання – Viber або e-mail повідомлення.

Долучитися до Viber-боту можна двома способами:

перейти за посиланням на мобільному пристрої: viber://pa?chatURI=toenotifybot

або відсканувати QR-код:



За допомогою підказок тут можна авторизуватись та підписатись на розсилку, вибравши відповідний РЕМ, та ввівши номер свого особового рахунку. Здійснивши такі прості кроки споживач в подальшому буде отримувати повідомлення про планові та аварійні вимкнення за його адресою.

Цей сервіс був розроблений для того, щоб споживачі ВАТ «Тернопільобленерго» швидко та безперешкодно могли отримувати інформацію про те, чому в їхньому будинку відсутнє електропостачання.

З повним графіком ремонтних робіт на найближчий період можна ознайомитися на сайті ВАТ «Тернопільобленерго» www.toe.com.ua у розділі «Планові відключення». Окрім цього, оперативна інформація про аварійні вимкнення розміщена на сайті ВАТ «Тернопільобленерго» у розділі «Аварійні відключення».