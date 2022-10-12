Чому у Тернополі стаються аварійні електровідключення, пояснив Сергій Надал

Електроенергія у Тернопіль подається в режимі РЕЗЕРВНОГО ЖИВЛЕННЯ. Про це повідомляє міський голова Сергій Надал.

Оскільки немає подачі струму з сусідніх електростанцій. Електроенергію мікрорайони міста отримують від резервних трансформаторних підстанцій. Напруга є нестабільною. Тому стаються АВАРІЙНІ ВІДКЛЮЧЕННЯ: диспетчер «Укренерго» дає вказівку миттєво відключити подачу електроенергії на одній з підстанцій, а відповідно зникає світло в мікрорайоні, який є найближчими до неї. На жаль, в цій ситуації «Тернопільобленерго» графік відключень дати не може.

Як тільки Тернопіль знову почне отримувати електроенергію хоча б з однієї електростанції, енергетики зможуть скласти графік відключень і нам легше буде планувати роботу і свій час. Вимкніть з розеток прилади, якими не користуєтесь, економте і по можливості обмежте використання приладів, які споживають багато електрики. Маємо пережити цей період. Все подолаємо!