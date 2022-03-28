До уваги! Як отримати компенсацію на оплату комунальних послуг за  прихиститок переселенців

В час війни, як ніколи важливо підтримувати один одного й надавати допомогу тим, хто її потребує.

Від так, нещодавно у громадян, які прихистили переселенців появилась можливість отримати компенсацію за житлово-комунальні послуги. З метою підтримки таких громадян, уряд розширив дію уже чинної програми із компенсації. Тепер виплату в розмірі 14,77 грн. в день на кожну особу зможуть отримати власники житла, що приймають у себе вимушених переселенців.

Умови і випадки надання

Компенсація надається фізичним особам — громадянам України віком від 18 років, які є власниками жилих приміщень приватного житлового фонду і безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб, для покриття понесених власниками жилих приміщень витрат, пов’язаних з таким розміщенням.

Така компенсація надається за тимчасове розміщення осіб, які перемістилися у період воєнного стану та не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Сума компенсації розраховується з урахуванням кількості днів, протягом яких жиле приміщення надавалося для розміщення внутрішньо переміщеної особи з дня розміщення внутрішньо переміщених осіб, але не раніше дати включення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб інформації про розміщення внутрішньо переміщеної особи у відповідному жилому приміщенні.

Як отримати і що для цього потрібно

Власник жилого приміщення зобов’язаний не пізніше наступного дня з дня розміщення внутрішньо переміщених осіб подати заяву усталеної форми до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за місцем розташування жилого приміщення, у якій зазначається прізвище, ім’я та по батькові кожної з розміщених осіб та до якої додаються копії документів, що посвідчують їх особу.

Заява подається в паперовій формі або засобами електронного зв’язку в електронній формі із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Заява розглядається протягом п’яти робочих днів з дня її отримання. Перебіг пʼяти робочих днів розпочинається з дня, що настає за днем отримання такої заяви.

Отже громадянам, що гостинно приймають переселенців, які були вимушені покинути свої домівки через активні бойові дії, уряд відшкодовуватиме витрати на комунальні послуги за певною процедурою.

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

1.Указ Президента від 24.02.2022 №64 “Про введення воєнного стану в Україні”https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397





