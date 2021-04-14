Двох військовослужбовців Тернопільщини з числа командного складу притягнено до адмінвідповідальності

Тернопільський міськрайонний суд визнав винним двох військовослужбовців Збройних Сил України у вчиненні адміністративних правопорушень – незаконному використанні військовою службовою особою військового майна, вчинене з корисливою метою в умовах особливого періоду (ч. 2 ст. 172-13 КУпАП), – повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

У суді доведено, що 41-річний заступник командира військової частини на Тернопільщині з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, виніс за межі військової частини військове майно – комп’ютерне обладнання і заставив його у ломбард.

Такі ж неправомірні дії вчинив 35-річний начальник зв’язку – командир взводу зв’язку цієї ж військової частини. Він з корисливих мотивів за рахунок незаконного використання військового майна, зловживаючи своїм службовим становищем, 7 разів виносив за межі військової частини комп’ютерне обладнання та заставляв його у ломбард.

За результатами розгляду в суді адмінпротоколів на вказаних військових накладено адміністративне стягнення у виді штрафу.

Заходи з виявлення адміністративних правопорушень та притягнення військовослужбовців, у тому числі і серед командного складу, до адміністративної відповідальності системно проводяться Тернопільською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Західного регіону.