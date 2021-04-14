466 нових випадків COVID-19 на Тернопільщині, 9 людей померли
466 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 14 квітня 2021 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 9
– жінка 44 р. м. Тернопіль
– чоловік 72 р. м. Тернопіль
– жінка 53 р. Чортківський район смт Коропець
– жінка 68 р. Чортківський район с. Дорогичівка
– жінка 59 р. Тернопільський район с. Прошова
– жінка 53 р. Тернопільський район с. Вишнівчик
– чоловік 44 р. Тернопільський район с. Великі Гаї
– чоловік 59 р. Кременецький район с. Синівці
– жінка 60 р. м. Тернопіль
одужало – 462 особи
проведено досліджень методом ПЛР – 1821
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 61491 особа;
одужало – 50057 осіб;
летальних випадків – 953 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 6537 (5622 одужало, 98 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1361 (1173 одужало, 27 летальних)
– Тернопільський район – 37361 (29883 одужало, 549 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 17078 (13442 одужало, 246 летальних)
– Чортківський район – 17593 (14552 одужало, 303 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 2459 (1933 одужало, 24 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (56 осіб):
• Борсуківська сільська ОТГ – 0
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 6
• Вишнівецька селищна ОТГ – 6
• Кременецька міська ОТГ – 14
• Лановецька міська ОТГ – 13
• Лопушненська сільська ОТГ – 2
• Почаївська міська ОТГ – 4
• Шумська міська ОТГ – 11
Тернопільський район (271 особа):
• Байковецька сільська ОТГ – 1
• Бережанська міська ОТГ – 17
• Білецька сільська ОТГ – 3
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 26
• Великобірківська селищна ОТГ – 3
• Великогаївська сільська ОТГ – 4
• Залозецька селищна ОТГ – 0
• Збаразька міська ОТГ – 20
• Зборівська міська ОТГ – 14
• Золотниківська сільська ОТГ – 1
• Іванівська сільська ОТГ – 1
• Козівська селищна ОТГ – 15
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 0
• Микулинецька селищна ОТГ – 4
• Нараївська сільська ОТГ – 3
• Озернянська сільська ОТГ – 6
• Підволочиська селищна ОТГ – 22
• Підгаєцька міська ОТГ – 0
• Підгороднянська сільська ОТГ – 1
• Саранчуківська сільська ОТГ – 2
• Скалатська міська ОТГ – 12
• Скориківська сільська ОТГ – 3
• Теребовлянська міська ОТГ – 15
• Тернопільська міська ОТГ – 155
Чортківський район (82 особи):
• Білобожницька сільська ОТГ – 5
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
• Борщівська міська ОТГ – 3
• Бучацька міська ОТГ – 4
• Васильковецька сільська ОТГ – 3
• Гримайлівська селищна ОТГ – 5
• Гусятинська селищна ОТГ – 16
• Заводська селищна ОТГ – 2
• Заліщицька міська ОТГ – 0
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 0
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0
• Колиндянська сільська ОТГ – 0
• Копичинецька міська ОТГ – 15
• Коропецька селищна ОТГ – 1
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0
• Монастириська міська ОТГ – 3
• Нагірянська сільська ОТГ – 8
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 0
• Товстенська селищна ОТГ – 0
• Трибухівська сільська ОТГ – 0
• Хоростківська міська ОТГ – 4
• Чортківська міська ОТГ – 13
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