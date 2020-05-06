ФОПи зможуть отримати гроші на дитину на період карантину та на один місяць після дати його скасування

Кабмін надасть додаткову допомогу ФОПам 1 та 2 групи та безробітним, які були звільнені з роботи і зареєструвались в центрі зайнятості як безробітні, у яких є маленькі діти.

Так, допомогу отримає кожна дитина до 10-річного віку у розмірі прожиткового мінімуму:

🔸 для дітей віком до 6 років – 1 779 грн;

🔸 для дітей віком від 6 до 10 років – 2 218 грн. Претендувати на доплати можуть ФОПи, які належать до першої і другої групи платників єдиного податку. При цьому у них не повинно бути заборгованості по сплаті ЄСВ протягом року. Виплату допомоги запроваджено на період карантину та на один місяць після дати його скасування. Оформити допомогу можна онлайн на сайті Мінсоцполітики : https://dopomoga2fop.ioc.gov.ua/