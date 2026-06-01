Гаряча лінія та ДНК-аналіз: у Тернополі координують пошук зниклих під час війни

У Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області функціонує спеціалізований центр з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Його створено для координації слідчої та пошукової роботи щодо людей, які зникли внаслідок бойових дій, а також для ідентифікації невпізнаних тіл.

До складу центру входять слідчі, оперативники та криміналісти. Вони працюють із зверненнями родин, які втратили зв’язок із близькими, надають консультації щодо алгоритму дій та супроводжують процес розшуку на всіх етапах.

На гарячу лінію центру надходять звернення з різних регіонів України. Громадяни звертаються для отримання інформації про зниклих родичів, уточнення обставин їхнього зникнення та налагодження взаємодії зі слідчими інших областей.

У поліції наголошують, що для ефективного розшуку необхідно максимально повно надавати інформацію про зниклу особу: анкетні дані, останнє відоме місце перебування, опис зовнішності, особливі прикмети, татуювання чи шрами, а також обставини зникнення.

Після реєстрації звернення правоохоронці розпочинають перевірку інформації та залучають усі доступні ресурси для встановлення місцеперебування людини. До роботи також залучаються інші правоохоронні органи, військові структури, міжнародні та волонтерські організації.

Окремий напрям роботи центру — проведення ДНК-ідентифікації. Криміналісти відбирають біологічні зразки у родичів зниклих для подальшого встановлення особи.

Крім того, у поліції сформовано каталоги невпізнаних тіл, з якими можуть ознайомитися родичі зниклих. Вони містять фотографії особистих речей, татуювань, характерних ознак та інших даних, що можуть допомогти в ідентифікації.

Звернутися до спеціалізованого центру можна за телефоном гарячої лінії (066) 721-71-76 або під час особистого прийому за адресою: м. Тернопіль, вул. Валова, 11. Консультації проводяться з понеділка по п’ятницю.