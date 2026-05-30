Тернопільщина в скорботі: на щиті повертається молодий захисник Максим Савчук



Лановецька міська рада повідомляє про непоправну втрату – захищаючи Україну, її свободу та незалежність, загинув наш земляк — 35-річний солдат, старший оператор протитанкових ракетних комплексів Максим Савчук із села Білозірка.



Із квітня 2026 року вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Івот, що на Сумщині. Рідні до останнього вірили й сподівалися на його повернення.



На превеликий жаль, підтвердилася трагічна звістка: воїн загинув унаслідок удару безпілотного літального апарату FPV по автомобілю.



Схиляємо голови у скорботі. Щирі співчуття рідним та близьким.

Світла пам’ять і вічна шана Герою!

