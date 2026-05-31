Євген Клопотенко, качана каша та тисячі гостей: на Тернопільщині відбувся перший в Україні фестиваль молока

В етнопарку «Агроленд» на Тернопільщині відбувся перший в Україні Національний фестиваль молока «ФЕСТмолоко-2026». Масштабне сімейне свято об’єднало виробників молочної продукції, фермерів, представників влади, підприємців, митців та тисячі гостей з Тернопільщини й інших областей України.

Захід розпочався з хвилини мовчання на вшанування пам’яті всіх загиблих у російсько-українській війні.

Під час урочистого відкриття організатори наголосили, що це перший національний фестиваль молока в Україні. Його мета — популяризувати українське фермерство, молочну галузь, гастрономічну культуру та сімейний відпочинок.

Молочна продукція завжди була важливою частиною життя українських родин. Для Тернопільщини це також щоденна праця тисяч людей, які працюють на землі, розвивають господарства та створюють якісну українську продукцію.

Попри непростий час, тисячі гостей приїхали до «Агроленду» за позитивними емоціями, спілкуванням та можливістю провести день разом із рідними. Багато відвідувачів відзначали, що події такого масштабу та рівня організації на Тернопільщині ще не бачили.

Натхненник «Агроленду» та народний депутат України Іван Чайківський під час відкриття подякував українським захисникам, організаторам, волонтерам та всім гостям, які приїхали на фестиваль з різних куточків України.

— Перш за все хочу подякувати нашим воїнам, які дають можливість працювати та розвивати нашу державу. Дякую організаторам, співорганізаторам і волонтерам, які понад місяць готувалися до цього дня, щоб прийняти гостей з усієї України. Такі заходи важливі для популяризації туристичного потенціалу, українського виробництва та переробки, — наголосив Іван Чайківський.

Він також закликав українців підтримувати вітчизняних виробників та свідомо обирати українську продукцію.

— Я хочу, щоб ми, українці, навчилися любити свій національний продукт, поважати українського товаровиробника та підтримувати його. Купуйте українське, любіть українське, шануйте українське — і буде Україна, — зазначив народний депутат.

Саме після цих слів під оплески гостей було урочисто оголошено відкриття першого Національного фестивалю молока в Україні.

Особливу атмосферу свята створював ведучий фестивалю — відомий тернопільський шоумен та актор Тарас Стадницький, якого більшість українців знає як Володьку з «VIP Тернопіль». Його жарти, живе спілкування з гостями та вміння тримати увагу багатотисячної аудиторії додали заходу особливого колориту. Упродовж дня біля ведучого неодноразово збиралися охочі зробити спільне фото чи записати відео. Черги до Володьки були не меншими, ніж до деяких популярних фестивальних локацій, а сам шоумен охоче спілкувався з гостями різного віку.

Однією з головних подій фестивалю став майстер-клас від відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Просто неба він готував традиційну качану кашу та спілкувався з гостями про значення української гастрономічної спадщини.

— Культура об’єднує всіх людей у різних частинах світу. Культура — це те, що не можна потрогати, але це те, що можна відчути. Відродження рецепту — це відродження нашої культури, повернення до нас самих. Ми всі, коли кажемо слово «борщ», точно знаємо, що ми єдині. Є багато маленьких деталей, які нас склеюють і роблять однією нацією. Для мене дуже важливо жити в країні, де ми об’єднані, а не роз’єднані на частинки. Я просто хочу жити в країні, де ми знаємо і любимо нашу культуру та традиції, — сказав Євген Клопотенко.

Гостей фестивалю вражали не лише кулінарні навички шеф-кухаря, а й його неймовірна енергія. Під час майстер-класу Євген Клопотенко майже безперервно спілкувався з аудиторією, розповідаючи про українську кухню, традиції, історію страв. Багато відвідувачів дивувалися, звідки у нього стільки сил та натхнення майже дві годин утримувати увагу сотень людей. Водночас кожна його розповідь була наповнена цікавими фактами, гумором та щирою любов’ю до української культури, тому біля кулінарної сцени протягом усього виступу було людно.

На території етнопарку діяли десятки тематичних локацій. Відвідувачі могли скуштувати продукцію українських виробників, взяти участь у дегустаціях, власноруч збити масло за старовинними технологіями, поспостерігати за приготуванням крафтового сиру, відвідати етнолокації та фермерські експозиції.

Особливою популярністю серед дітей користувалася продукція торгової марки «Яготинське». Справжнім хітом фестивалю стали молочні шийки, за якими впродовж дня вишикувалися довгі черги. Біля локації виробника постійно було людно, а сотні пляшечок напою розійшлися серед гостей свята. Чимало дітей поверталися за улюбленим смаколиком по кілька разів.

Не менш популярною була й локація компанії «Молокія», де відвідувачів безкоштовно пригощали молоком. Гості охоче дегустували продукцію одного з найвідоміших молочних брендів регіону.

Смачним доповненням до молочних дегустацій стали м’ясні страви від Октая з Азербайджану. Кухар готував м’ясо за власним секретним рецептом, а біля його локації також постійно збиралися охочі скуштувати ароматні страви.

Для дітей працювали аніматори, ростові ляльки та спеціальний Milk Bar. Серед найпопулярніших розваг були родео, розмальовування корів, конкурс носіння бідонів «27 метрів успіху» та екскурсія «Де в корови молоко».

Серед гостей фестивалю були й популярні українські блогери, які мають багатотисячну аудиторію в соціальних мережах. До «Агроленду» завітали Олексій Філюк, Олена Петрик, а також блогерки Tanya Pastila та Pani Maryia. Відвідувачі могли поспілкуватися з ними, зробити спільні фото та зустріти своїх улюблених авторів контенту на різних локаціях фестивалю.

Гостей також чекала концертна програма на двох сценах, розіграші подарунків від партнерів та численні інтерактиви для всієї родини.

Організатори вже анонсували нові масштабні події. У майбутньому в «Агроленді» планують провести фестиваль хліба в рамках Днів трипільської культури, а також фестивалі гарбуза та м’яса.

Перший Національний фестиваль молока довів, що навіть у час війни українці потребують подій, які об’єднують, дарують позитивні емоції та популяризують власну культуру, традиції й працю українських виробників. Судячи з кількості відвідувачів та їхніх вражень, «ФЕСТмолоко» має всі шанси стати новою щорічною традицією Тернопільщини.

