Де здати кров у червні: бладмобіль відвідає 11 громад Тернопільщини

Тернопільський обласний центр служби крові оприлюднив графік виїздів бладмобіля на червень 2026 року.

Упродовж місяця мобільний пункт заготівлі крові відвідає 11 громад області, щоб мешканці могли здати кров без необхідності їхати до обласного центру.

У центрі наголошують, що потреба у донорській крові залишається стабільно високою. Компоненти крові щодня необхідні для лікування важкохворих пацієнтів, проведення оперативних втручань, а також для допомоги пораненим військовослужбовцям.

Графік роботи бладмобіля на червень:

2 червня — Мельнице-Подільська ОТГ;

4 червня — Великобірківська ОТГ;

5 червня — Вишнівчицька АЗПСМ;

9 червня — Скала-Подільська ОТГ;

11 червня — Залозецька ОТГ;

16 червня — Нагірянська ОТГ;

18 червня — Козлівська ОТГ;

23 червня — Козівська ОТГ;

24 червня — Золотопотіцька ОТГ;

25 червня — Товстенська ОТГ;

30 червня — Микулинецька ОТГ.

Медики закликають жителів громад долучатися до донорства та за можливості поширювати інформацію про виїзні дні донора серед рідних, друзів і колег.

«Кожна донація може врятувати кілька життів. Донорська кров не має штучних замінників, тому її запаси необхідно постійно поповнювати», — нагадують у Тернопільському обласному центрі служби крові.

Детальну інформацію про підготовку до донації та вимоги до донорів можна отримати безпосередньо у Тернопільському обласному центрі служби крові.