Безкоштовна освітня програма для дітей ВПО – ЛІТНІ КЛУБИ у Тернополі, Теребовлі, Кременці та Чорткові
Запрошуємо учнів 1–11 класів із числа ВПО долучитися до літньої програми з надолуження освітніх втрат📚, емоційної підтримки 🙃 та розвитку дітей 👫.
🔆 ЛІТНІ КЛУБИ:
🤩 29 червня – 9 липня
🕙 10:00 – 13.00 (у будні)
🏫 Формат: денні заняття офлайн
🙂 У програмі :
✅ українська мова
✅ англійська мова
✅ математика (алгебра, геометрія)
✅ історія
✅ ігрові активності
✅ емоційне розвантаження
✅ корисне дозвілля
🆓 Участь безкоштовна
📌 Реєстрація до 31 травня включно!
📍 м. Тернопіль 👉 https://forms.gle/36Z5gwQ4GZaWYGQs5
📍 Теребовлянська громада 👉 https://forms.gle/JXgadDNBrtxR9zJ88
📍 Кременецька громада 👉 https://forms.gle/gePqzjZKhzz8vPsz5
📍 Чортківська громада 👉 https://forms.gle/wzWRZxukHizXhtND7
💛 Допоможемо дітям надолужити знання та провести літо з користю!
Програма «Надолуження освітніх втрат серед учнів із числа внутрішньо переміщених осіб у закладах загальної середньої освіти (1–11 кл)» реалізується Асоціацією інноваційної та цифрової освіти (AIDE) за підтримки ЮНІСЕФ, Міністерства освіти і науки України, Тернопільської міської ради та Тернопільської обласної ради.