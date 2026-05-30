Безкоштовна освітня програма для дітей ВПО – ЛІТНІ КЛУБИ у Тернополі, Теребовлі, Кременці та Чорткові

Запрошуємо учнів 1–11 класів із числа ВПО долучитися до літньої програми з надолуження освітніх втрат📚, емоційної підтримки 🙃 та розвитку дітей 👫.

🔆 ЛІТНІ КЛУБИ:

🤩 29 червня – 9 липня

🕙 10:00 – 13.00 (у будні)

🏫 Формат: денні заняття офлайн

🙂 У програмі :

✅ українська мова

✅ англійська мова

✅ математика (алгебра, геометрія)

✅ історія

✅ ігрові активності

✅ емоційне розвантаження

✅ корисне дозвілля

🆓 Участь безкоштовна

📌 Реєстрація до 31 травня включно!

📍 м. Тернопіль 👉 https://forms.gle/36Z5gwQ4GZaWYGQs5

📍 Теребовлянська громада 👉 https://forms.gle/JXgadDNBrtxR9zJ88

📍 Кременецька громада 👉 https://forms.gle/gePqzjZKhzz8vPsz5

📍 Чортківська громада 👉 https://forms.gle/wzWRZxukHizXhtND7

💛 Допоможемо дітям надолужити знання та провести літо з користю!

Програма «Надолуження освітніх втрат серед учнів із числа внутрішньо переміщених осіб у закладах загальної середньої освіти (1–11 кл)» реалізується Асоціацією інноваційної та цифрової освіти (AIDE) за підтримки ЮНІСЕФ, Міністерства освіти і науки України, Тернопільської міської ради та Тернопільської обласної ради.