Тернопільщина втратила захисника Романа Базюка

Невимовний біль знову огорнув Товстенську громаду, повідомляють на сторінці селища.



Сумна звістка сколихнула наше серце. 30 травня 2026 року відійшов у вічність житель села Устечко, Захисник України Роман Васильович Базюк (09.08.1969 – 30.05.2026).



Майже три з половиною роки свого життя він присвятив захисту рідної землі, своїх близьких, кожного з нас. Пройшов важкі дороги війни, виконував бойові завдання на сході України, зазнав поранення під Бахмутом. Війна залишила на його долі глибокий і болючий слід, який, на жаль, виявився сильнішим за людські сили.



Особливо боляче усвідомлювати, що після років служби Роман Васильович повернувся додому зовсім недавно. Здавалося б, попереду мали бути мирні дні поруч із рідними, спокій, якого він так заслужив. Але доля розпорядилася інакше…



Сьогодні разом із родиною плаче все село, вся громада. Ми втрачаємо не просто земляка — ми втрачаємо людину, яка без вагань стала на захист України у найважчий для неї час, людину честі, мужності та відданості.



Висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким. Нехай Господь дасть вам сили пережити цю непоправну втрату.



Панахида за покійним Романом Васильовичем Базюком відбудеться сьогодні, 30 травня, о 20:00 годині.



Чин похорону – 31 травня о 16:00 годині в селі Устечко.



Світла і вічна пам’ять Захиснику України.

Вічна шана його подвигу.

Герої не вмирають!



Просимо жителів громади долучитися до спільної молитви та гідно провести Романа Васильовича в останню земну дорогу.

Поділіться:









