Бережанський феномен: як одна парафія дала Церкві понад два десятки священників

Храмовий празник у Церкві Пресвятої Трійці в Бережанах цього року став особливим. Вперше на запрошення пароха отця Івана Хрептака до рідної парафії з’їхалися священники, які народилися, виросли або формували своє покликання саме в цій громаді.

Про знакову подію розповів митрофорний протоієрей, заступник голови Патріаршої комісії у справах молоді УГКЦ Роман Демуш.

За його словами, на святкування вдалося зібрати 22 священнослужителів. Вони спільно молилися, згадували шлях до священства та ділилися історіями власного покликання.

«У кожного з нас своя дорога до священства, але кожен з нас є плодом парафіяльної спільноти, яка нас народила», – написав отець Роман.

Священник наголосив, що для більшості присутніх вирішальну роль у виборі життєвого шляху відіграли приклад місцевих душпастирів, служіння біля престолу та атмосфера парафіяльної спільноти. Особливі слова вдячності пролунали на адресу багаторічного пароха храму та сестер-служебниць, які багато років працювали з молоддю.

Цьогорічний празник мав ще один символічний вимір. Священники зібралися навколо престолу в рік відзначення 400-річчя першої письмової згадки про храм.

Церква Пресвятої Трійці є однією з головних духовних та історичних святинь Бережан. Храм розташований у центрі міста на площі Ринок і відомий своєю неоготичною архітектурою. Тут зберігаються особливо шановані реліквії — частка мощів святого Івана Хрестителя, подарована Бережанам ще за часів графів Синявських, а також Римсько-Бережанська чудотворна ікона Пресвятої Богородиці, яку віряни вважають джерелом численних ласк і зцілень.

Під час реставраційних робіт у храмі фахівці продовжують відкривати старовинні розписи, що додає святині ще більшої історичної та мистецької цінності.

Як зазначив отець Роман Демуш, уже наступного року священників знову має зібрати храмовий празник — цього разу біля нового престолу, який нині облаштовують у святині.