Для гостей «Фест молоко 2026» організували безкоштовні автобуси з Тернополя

Відвідувачі Національного фестивалю молока «Фест молоко 2026», який відбудеться 31 травня в етнопарку «Агроленд», зможуть безкоштовно дістатися на свято спеціальними автобусами.

Організатори повідомили, що трансфер курсуватиме щогодини між Тернополем та територією фестивалю.

Відправлення автобусів здійснюватиметься від магазину АТБ на вулиці Сергія Короля, 44Б.

Графік руху:

з Тернополя до «Агроленду» — з 10:00 до 18:00;

від «Агроленду» до Тернополя — з 11:00 до 19:00.

Безкоштовний трансфер організували для того, щоб гості могли комфортно дістатися до локації та повернутися додому після завершення фестивальної програми.

Нагадаємо, під час «Фест молоко 2026» відвідувачів чекають виступи музичних колективів, майстер-клас від Євгена Клопотенка, дегустації фермерської продукції, родео, дитячі розваги, розіграш iPhone 17 Pro Max та інші активності для всієї родини.

Фестиваль триватиме в етнопарку «Агроленд» протягом усього дня 31 травня.