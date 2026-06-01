Університети Польщі: як обрати виш та вступити українцю

Університети Польщі (https://univerpl.com.ua/universities/) щороку приймають десятки тисяч українських студентів. Польська система вищої освіти налічує понад 400 державних і приватних закладів із широким спектром спеціальностей, а польські дипломи визнаються в усьому Європейському Союзі. Для українців навчання в Польщі — це поєднання якісної європейської освіти, відносної доступності та географічної близькості до дому. Розберемося, як обрати відповідний польський університет, які умови вступу і на що варто звернути особливу увагу.

Державні та приватні університети Польщі

Польські виші поділяються на державні (uczelnie publiczne) та приватні (uczelnie niepubliczne). Державні університети фінансуються з бюджету і, як правило, більш престижні в академічному плані — вони мають багатолітню історію, сильні наукові школи та широкі програми міжнародного обміну. Приватні університети гнучкіші в умовах прийому, часто пропонують нестандартні спеціальності та орієнтовані на практичну підготовку студентів. Громадяни України зі статусом тимчасового захисту можуть навчатися в державних університетах на тих самих умовах, що й поляки, тобто безкоштовно на денній формі.

Найкращі університети Польщі для українців

Серед найвідоміших польських університетів, що користуються попитом серед українських студентів, варто виділити кілька закладів із міцною репутацією:

— найбільший і один із найпрестижніших у країні Ягеллонський університет у Кракові — один із найстаріших у Європі, заснований у 1364 році

у Кракові — один із найстаріших у Європі, заснований у 1364 році Вроцлавська Політехніка — лідер серед технічних університетів

— лідер серед технічних університетів Варшавська Політехніка — один із найсильніших технічних вишів

— один із найсильніших технічних вишів Університет імені Адама Міцкевича у Познані — широкий спектр спеціальностей

у Познані — широкий спектр спеціальностей Академія Фінансів та Бізнесу Вістула — популярний бізнес-університет для іноземців

Умови вступу до польського університету

Стандартний пакет документів для вступу до польського університету включає атестат про повну загальну середню освіту з нотаріально завіреним перекладом польською мовою та апостилем, документ, що посвідчує особу, а також сертифікат про знання польської мови на рівні В1–В2 або англійської для англомовних програм. На частину спеціальностей передбачені додаткові вступні випробування або конкурс портфоліо. Прийом документів ведеться переважно через онлайн-систему IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) на сайті кожного університету.

Більшість польських університетів не вимагають від українських абітурієнтів складання ЗНО чи НМТ. Головне — мати правильно оформлені та легалізовані документи й підтвердити володіння мовою навчання. Вступна кампанія зазвичай триває з квітня до серпня для осіннього семестру, тому документи варто готувати заздалегідь.

Вартість навчання та проживання

Громадяни України зі статусом UKR мають право навчатися в державних польських університетах безкоштовно на денній формі. На комерційній основі вартість навчання залежить від спеціальності: гуманітарні напрями коштують 2 000–4 000 злотих на рік, технічні — 3 000–6 000 злотих, медичні — від 6 000 до 15 000 і більше злотих. Проживання в гуртожитку обходиться у 500–900 злотих на місяць, оренда квартири — від 1 500 злотих залежно від міста.

Допомога з вступом від UniverPL

Як обрати правильний університет і спеціальність

Вибір університету — відповідальне рішення, яке вплине на всю подальшу кар'єру. Перш ніж подавати документи, варто визначитися з кількома ключовими питаннями. По-перше, спеціальність: вона має відповідати вашим інтересам, здібностям і реальним перспективам працевлаштування. По-друге, місто: великі міста на кшталт Варшави та Кракова пропонують більше можливостей, але й дорожчі для життя, тоді як менші міста доступніші. По-третє, мова навчання: польськомовні програми дають доступ до безкоштовних місць, англомовні — зручніші на старті, але платні. По-четверте, рейтинг вишу саме за обраним напрямом, а не загальний. Зважений вибір за цими критеріями значно підвищує шанси на успішне навчання та подальшу кар'єру, тоді як поспішне рішення нерідко призводить до розчарування й переведення на інший факультет уже під час навчання.