На Чортківщині викрили схему незаконного видобутку корисних копалин на десятки мільйонів

Слідчі Чортківського районного управління поліції завершили досудове розслідування щодо директора одного із підприємств, якого обвинувачують в організації незаконного видобутку корисних копалин на території Чортківського району. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Як повідомили у поліції, протиправну діяльність викрили слідчі Чортківського РУП спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області ДСР Нацполіції за процесуального керівництва окружної прокуратури.

За даними слідства, упродовж 2023–2025 років керівник підприємства, використовуючи службове становище, організував незаконний видобуток супіску поблизу села Скородинці. Роботи проводилися за межами ділянки, на яку товариство мало спеціальний дозвіл на користування надрами.

Правоохоронці встановили, що незаконно видобуто 14 863 кубічних метри супіску, який використовували для виробництва цегли та подальшого продажу. Унаслідок таких дій довкіллю завдано збитків на понад 52,9 млн грн.

Дії фігуранта кваліфіковано за ч. 3 ст. 240 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до шести років.