У Тернополі вандали пошкодили дитячий атракціон «Дзвіночок» у парку «Сопільче»

У парку «Сопільче» в Тернополі зафіксували черговий випадок вандалізму. Невідомі особи пошкодили популярний дитячий атракціон «Дзвіночок», який користується популярністю серед маленьких відвідувачів парку.

Наразі обставини інциденту встановлюють. Відповідні служби з’ясовують, коли саме було завдано пошкоджень та хто причетний до псування майна.

Мешканців громади закликають дбайливо ставитися до об’єктів благоустрою та повідомляти про випадки вандалізму або підозрілу поведінку у громадських місцях.

Нагадаємо, парк «Сопільче» є одним із найулюбленіших місць відпочинку тернополян, а дитячі атракціони щодня відвідують десятки дітей та їхніх батьків. Пошкодження таких об’єктів не лише завдає матеріальних збитків, а й позбавляє відвідувачів можливості комфортного відпочинку.