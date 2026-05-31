За добу рятувальники Тернопільщини ліквідували 15 пожеж
Більшість випадків пов’язані із займанням сухої трави, сміття на відкритих територіях та стихійних сміттєзвалищах.
Зокрема, ліквідовано:
5 пожеж сухої трави;
7 пожеж сміття на відкритих територіях та стихійних сміттєзвалищах;
пожежу сміття у підвальному приміщенні закинутої дачі в м. Тернопіль;
пожежу приватної господарської будівлі у с. Новосілка Підгаєцької ТГ.
Наймасштабнішими стали пожежі сміття на стихійних сміттєзвалищах у с. Озерна та с. Павлів, а також займання сміття на відкритій території у с. Лідихів.
Під час ліквідації пожежі господарської будівлі в с. Новосілка рятувальникам вдалося врятувати дві сусідні споруди – житловий будинок та господарську будівлю.
До гасіння пожеж залучалися підрозділи ДСНС, місцеві пожежні команди та допоміжна техніка громад і підприємств.
Шановні громадяни! Закликаємо не спалювати суху рослинність та не викидати непогашені недопалки у природних екосистемах. Навіть невелике займання може призвести до значних збитків, загрози майну та довкіллю.
Бережіть себе та дотримуйтесь правил пожежної безпеки!