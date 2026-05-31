11:46 | 31.05.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

За добу рятувальники Тернопільщини ліквідували 15 пожеж

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Більшість випадків пов’язані із займанням сухої трави, сміття на відкритих територіях та стихійних сміттєзвалищах.

Зокрема, ліквідовано:
🔹 5 пожеж сухої трави;
🔹 7 пожеж сміття на відкритих територіях та стихійних сміттєзвалищах;
🔹 пожежу сміття у підвальному приміщенні закинутої дачі в м. Тернопіль;
🔹 пожежу приватної господарської будівлі у с. Новосілка Підгаєцької ТГ.
Наймасштабнішими стали пожежі сміття на стихійних сміттєзвалищах у с. Озерна та с. Павлів, а також займання сміття на відкритій території у с. Лідихів.
Під час ліквідації пожежі господарської будівлі в с. Новосілка рятувальникам вдалося врятувати дві сусідні споруди – житловий будинок та господарську будівлю.
До гасіння пожеж залучалися підрозділи ДСНС, місцеві пожежні команди та допоміжна техніка громад і підприємств.

⚠️ Шановні громадяни! Закликаємо не спалювати суху рослинність та не викидати непогашені недопалки у природних екосистемах. Навіть невелике займання може призвести до значних збитків, загрози майну та довкіллю.

Бережіть себе та дотримуйтесь правил пожежної безпеки!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *