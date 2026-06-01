Єдина в Тернополі: як школа №29 три роки тестує пілотну ДПА для учнів четвертих класів

У Тернопільська спеціалізована школа № 29 вже третій рік поспіль проводять апробацію пілотної державної підсумкової атестації для учнів четвертих класів у форматі зовнішнього незалежного оцінювання. Про це “Погляду” розповіла заступниця директора школи Стецька Оксана Ярославівна.

Йдеться про всеукраїнський експеримент Українського центру оцінювання якості освіти, у межах якого тестують нові формати державної підсумкової атестації для випускників початкової школи.

«Це пілотна державна підсумкова атестація у вигляді незалежного оцінювання. Після завершення кожного рівня освіти має бути певний підсумок. Ми вже від цього відвикли, а наші діти взагалі такого не знали», — каже Оксана Стецька.

«Першого року в Україні було дуже мало учасників — близько двох тисяч дітей. У Тернопільській області лише три заклади брали участь, і наша школа була єдиною в місті, яка долучилася саме до такого формату оцінювання», — зазначає заступниця директора.

За її словами, цього року до апробації вже долучили близько 10 тисяч школярів по всій Україні, а сама процедура проведення тестування змінилася.

Якщо раніше до школи привозили спеціальні запечатані контейнери із завданнями, які відкривали безпосередньо у день тестування, то тепер робота відбувається через спеціальну освітню платформу.

«Тепер створили спеціальну освітню платформу, де кожен учитель має свій кабінет, дитина має свій кабінет. Там завантажують усі матеріали, інструкції та самі завдання. Учителі можуть роздруковувати їх заздалегідь і вже орієнтувати дітей. Перед початком ДПА ми також ознайомили дітей із форматом та типами завдань, щоб знизити рівень стресу. Проте, сама лише інформованості не є запорукою високого балу. Головний чинник успіху – це реальний багаж знань, які діти системно накопичували протягом усіх 4 років», — пояснює педагогиня.

Під час останнього етапу апробації до школи приїжджала представниця Українського регіонального центру оцінювання якості освіти, яка моніторила процес проведення тестування. А також представниця Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти, методист методичного відділу Наталія Вовчук.

«Вона спостерігала, як організована процедура, як усе проходить. Була приємно вражена, що ми підготували дуже детальний аналіз, обговорили всі ризики та організаційні моменти», — розповідає заступниця директора.

Наразі вчителі вже перевірили роботи учнів та завантажують результати у спеціальну платформу. Після цього школа отримає повний аналітичний звіт.

За словами педагогині, оцінювання корисне не лише для дітей, а й для самих учителів.

«Ми бачимо реальну картину результатів навчання. Це дуже добре і для педагогів, тому що вони можуть проаналізувати свою роботу, зрозуміти, над чим треба працювати більше», — каже вона.

Під час атестації учні отримували оцінювання не лише за рівнями — початковий, середній, достатній чи високий, — а й у 12-бальній системі, хоча у початковій школі традиційних оцінок наразі немає.

Тестування охоплювало мовно-літературну та математичну галузі. З української мови перевіряли читання, мовлення, слухання та вміння висловлювати власну думку. З математики діти виконували не лише тести й задачі, а й практичні компетентнісні завдання.

«Наприклад, треба було розрахувати, скільки корму потрібно котику на місяць, скільки це коштуватиме, чи треба купити шампунь, гребінець. Діти працювали з таблицями, діаграмами, робили власні розрахунки. Це був досить цікавий формат роботи», — розповідає Оксана Стецька.

У школі зазначають, що результати учнів були високими, а початкових рівнів практично не зафіксували.

Наступним етапом реформи може стати пілотна державна підсумкова атестація для учнів 9 класів.

«Наступного року, ймовірно, уже буде пілотна ДПА для дев’ятикласників. Але поки що ми серед перших, хто проходить такий експеримент у початковій школі», — додає педагогиня.