Постріли у стелю та погрози дружині: у Тернополі спецпризначенці штурмували квартиру

У Тернополі чоловік погрожував дружині та стріляв у квартирі: поліція вилучила зброю і речовину, схожу на наркотики

У Тернополі правоохоронці вилучили зброю та речовину невідомого походження після повідомлення про домашнє насильство. Інцидент стався 31 травня близько 12:00.

До поліції звернулася 22-річна жителька обласного центру. Дівчина повідомила, що її вітчим вчиняє насильство щодо матері, а також розповіла про наявність зброї у квартирі.

На місце події прибули слідчо-оперативна група та бійці спецпідрозділу КОРД. Під час невідкладного обшуку правоохоронці виявили предмет, схожий на пістолет марки RETAY із магазином, два предмети, схожі на патрони, а також ємність із залишками речовини, ймовірно наркотичного походження. Вилучене направили на експертизу.

Як з’ясували поліцейські, 49-річна тернополянка тривалий час потерпала від домашнього насильства з боку чоловіка. За словами жінки, кілька днів тому під час конфлікту він здійснив кілька пострілів у стелю, а під час останньої сварки погрожував їй та не випускав із квартири.

Скориставшись нагодою, жінка змогла втекти з помешкання. У цей момент до неї приїхала донька, після чого вони разом звернулися до поліції.

Під час перевірки правоохоронці встановили, що чоловік раніше відбував покарання за тяжкі тілесні ушкодження, які призвели до смерті людини.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Також на фігуранта склали адміністративний протокол за ст. 173-2 КУпАП (домашнє насильство). Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють усі обставини події та походження вилучених предметів.