У Нагірянці п’яний водій Peugeot врізався у фасад будівлі

У селищі Нагірянка вранці 31 травня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю нетверезого водія. На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав.

За інформацією патрульної поліції, водій автомобіля Peugeot не впорався з керуванням та здійснив наїзд на фасад будівлі.

Під час спілкування з керманичем правоохоронці помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти перевірку на місці за допомогою приладу Drager. Результат тесту показав 2,30 проміле алкоголю, що більш ніж у 11 разів перевищує допустиму норму.

На водія патрульні склали адміністративні матеріали за:

ст. 124 КУпАП — порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП;

ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Матеріали справи буде передано до суду. Правоохоронці вкотре наголошують: керування автомобілем у нетверезому стані становить серйозну загрозу як для самого водія, так і для інших учасників дорожнього руху.