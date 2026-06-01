У Білецькій громаді планують підвищити тариф на вивезення сміття

У Білецькій територіальній громаді можуть зрости тарифи на послуги з управління побутовими відходами. Із відповідним зверненням до сільської ради звернулося ТОВ «Альтфатер Тернопіль», яке надає послуги з вивезення, зберігання та захоронення сміття.

Як повідомив представник Білецької сільської ради Володимир Роговський, необхідність перегляду тарифу пояснюють суттєвим зростанням витрат підприємства. Зокрема, подорожчали пально-мастильні матеріали, запасні частини, інші витратні матеріали, послуги із захоронення твердих побутових відходів, а також збільшилися витрати на оплату праці працівників.

Підприємство пропонує встановити новий тариф на послуги з управління побутовими відходами у розмірі 218,21 грн за 1 кубічний метр без ПДВ, або 261,85 грн за 1 кубічний метр з ПДВ.

У Білецькій сільській раді зазначають, що розрахунки виконані відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України №1031 від 26 вересня 2023 року, яка регулює порядок формування тарифів на послуги з управління побутовими відходами.

Жителі громади можуть ознайомитися з розрахунками та подати свої зауваження і пропозиції до 14 червня 2026 року включно. Зробити це можна письмово за адресами Білецької сільської ради та ТОВ «Альтфатер Тернопіль», електронною поштою або через розділ громадського обговорення на офіційному сайті громади після авторизації.

За результатами громадського обговорення питання щодо затвердження нового тарифу розглядатимуть у встановленому законодавством порядку.