Городские и походные рюкзаки Naturehike: обзор популярных моделей

Рюкзаки Naturehike подходят не только для дикой природы — многие модели бренда одинаково органично смотрятся на городских улицах и горных тропах. Такой универсализм делает продукцию Naturehike особенно привлекательной для тех, кто хочет обойтись одним качественным снаряжением и для повседневной жизни, и для активного отдыха на выходных. В этом материале рассмотрим основные категории рюкзаков Naturehike, их ключевые характеристики, популярные модели и советы по правильному уходу за снаряжением.

Городские рюкзаки Naturehike: функциональность и современный стиль

Городские рюкзаки Naturehike объёмом 15–30 литров — продуманные, лёгкие и стильные. Они оснащены отдельным мягким отсеком для ноутбука до 15″ с подкладкой, защищающей технику от ударов и царапин, органайзером для мелочей с несколькими кармашками, боковыми карманами для бутылки с водой и внешними накладными карманами для быстрого доступа к небольшим предметам. Материалы — прочный нейлон или полиэстер с покрытием, устойчивым к загрязнению и лёгким осадкам. Ряд моделей Naturehike имеет встроенный USB-порт для зарядки гаджетов на ходу от внешнего аккумулятора — практичная деталь для городского ритма жизни. Эргономичная спинка с вентиляционными каналами обеспечивает комфорт при длительном ношении даже в жарких условиях и снижает потоотделение в зоне контакта.

Рюкзаки для однодневных маршрутов (Day Hiking)

Рюкзаки объёмом 25–40 литров от Naturehike идеально подходят для однодневных и двухдневных маршрутов. Это уже полноценные туристические модели со всеми необходимыми элементами: широким набедренным поясом с боковыми карманами, боковыми сетчатыми карманами для бутылок с водой, внешними петлями для крепления треккинговых палок, ледоруба или каремата, а также отверстием для питьевой системы-гидратора. Вес пустого рюкзака при этом составляет всего 700 г – 1,2 кг — незначительно больше, чем у городского варианта. Такие модели отлично подходят тем, кто только начинает ходить в походы и хочет одним рюкзаком закрыть и городские потребности в будни, и туристические — на выходных.

Многодневные туристические рюкзаки Naturehike

Для маршрутов от трёх дней и дольше нужен рюкзак объёмом от 45 литров с полноценной системой подвески. В многодневных рюкзаках Naturehike усиленная анатомическая спинка с алюминиевыми стержнями жёсткости обеспечивает правильное распределение нагрузки даже при значительном весе содержимого. Широкий поясной пояс с боковыми карманами берёт на себя до 70% нагрузки. Регулируемая система подвески позволяет точно подстроить рюкзак под свою анатомию. Грудной ремень стабилизирует лямки и предотвращает их расползание в стороны при движении по сложному рельефу.

Городские рюкзаки (15–30 л): отсек для ноутбука, USB-порт, лёгкость, современный дизайн

отсек для ноутбука, USB-порт, лёгкость, современный дизайн Однодневные туристические (25–40 л): набедренный пояс, крепления для снаряжения, гидратор

набедренный пояс, крепления для снаряжения, гидратор Многодневные туристические (40–70 л): усиленная подвеска, дождевой чехол в комплекте

усиленная подвеска, дождевой чехол в комплекте Экспедиционные (70+ л): алюминиевый каркас, максимальная грузоподъёмность

Уход за рюкзаком Naturehike: как продлить срок службы

Регулярный и несложный уход многократно продлевает срок службы рюкзака. После каждого похода вытряхивайте все карманы от мусора, крошек и мелких камней — они могут повредить ткань изнутри при транспортировке под нагрузкой. Стирайте рюкзак руками или в стиральной машинке на деликатном режиме при температуре не выше 30°C; не используйте отбеливатели и кондиционеры для ткани — они разрушают DWR-пропитку и ускоряют износ материала. После стирки не отжимайте и не сушите в барабанной сушилке: это деформирует каркас спинки и повреждает пластиковые элементы фурнитуры. Сушите в расправленном виде в тени при комнатной температуре — прямые солнечные лучи разрушают нейлон и снижают прочность швов. Периодически раз в сезон обновляйте водоотталкивающую пропитку DWR-спреем — это восстанавливает влагозащитные свойства материала за несколько минут. Проверяйте состояние молний и пластиковых застёжек после каждого похода: своевременная смазка силиконом предотвращает заедание, а замена сломанного бегунка обойдётся намного дешевле, чем покупка нового рюкзака. Осматривайте швы на нагруженных участках — лямках, набедренном поясе, верхней ручке: при первых признаках расслоения прошейте проблемные места вручную. Храните рюкзак в расправленном виде в тёмном сухом месте, не складывайте надолго в сжатом состоянии — это деформирует каркас и со временем снижает эффективность системы подвески. При длительном хранении вне сезона проложите внутрь несколько листов газеты, чтобы сохранить форму боковин.