Євген Клопотенко, розіграш iPhone 17 Pro Max та родео: на Тернопільщині відбудеться Національний фестиваль молока

31 травня в етнопарку «Агроленд» відбудеться Національний фестиваль молока «Фест молоко 2026» — масштабне сімейне свято, яке поєднає гастрономію, фермерські традиції, музику та розваги для дітей і дорослих.

Однією з головних подій фестивалю стане кулінарне шоу від Євген Клопотенко. Відомий шеф-кухар проведе майстер-клас просто неба та пригостить гостей авторськими стравами, приготованими у зоні відкритого вогню.

Організатори підготували насичену програму на двох сценах із концертами, кулінарними майстер-класами, фермерськими активностями та інтерактивами для всієї родини.

На відвідувачів чекають дегустації фермерської продукції, збивання масла за давніми українськими традиціями, варіння крафтового сиру, родео, розмальовування корів, аніматори та ростові ляльки, дитячий Milk Bar, конкурс носіння бідонів «27 метрів успіху», екскурсія «Де в корови молоко», розіграш подарунків від партнерів та багато інших атракцій.

Ведучим фестивалю стане Тарас Стадницький, якого глядачі добре знають за образом Володьки з «VIP Тернопіль».

Особливою подією вечора стане розіграш iPhone 17 Pro Max та інших цінних подарунків від партнерів. Завершиться фестиваль виступом гурту Давня казка.

Програма фестивалю:

10:00 — початок роботи етнопарку, виставки та крафтового ярмарку;

13:00 — офіційне відкриття фестивалю;

13:30–21:00 — концертна програма на головній сцені;

13:00–20:00 — виступи на малій сцені;

14:30–16:00 — майстер-клас від Євгена Клопотенка;

16:00–18:00 — частування від шеф-кухаря;

19:30 — розіграш iPhone 17 Pro Max та подарунків;

20:00 — виступ гурту «Давня казка».

Вартість вхідного квитка становить 500 гривень для дорослих та 450 гривень для дітей. Для дітей до трьох років, ветеранів, учасників бойових дій та людей з інвалідністю І групи вхід безкоштовний.

Адреса. с. Великий Ходачків, вул. Бережанська, 2А, Тернопільська область