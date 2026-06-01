Пішов із життя Валерій Письменний — людина, яка десятиліттями розвивала науку в ЗУНУ

31 травня на 73-му році життя відійшов у вічність багаторічний начальник науково-дослідної частини Західноукраїнського національного університету Валерій Іванович Письменний.

Свою професійну діяльність у науково-дослідному секторі університету Валерій Письменний розпочав ще у 1978 році. Протягом багатьох років він очолював науково-дослідну частину закладу, зробивши вагомий внесок у розвиток наукової діяльності університету та реалізацію численних дослідницьких проєктів.

У Західноукраїнському національному університеті зазначають, що завдяки його професіоналізму та відповідальному підходу було втілено низку важливих наукових ініціатив, які сприяли зміцненню наукового потенціалу вишу та його інтеграції в загальноукраїнський академічний простір.

Колеги та студенти пам’ятатимуть Валерія Івановича не лише як досвідченого управлінця й фахівця, а й як мудру, порядну та щиру людину. Його вирізняли людяність, доброзичливість, уважне ставлення до людей, здатність підтримати та допомогти у складних ситуаціях.

Колектив Західноукраїнського національного університету висловив щирі співчуття родині, близьким, колегам та всім, хто знав і працював разом із Валерієм Письменним.

Світла пам’ять.