Під приводом захисту рахунку: нова схема шахрайства на Тернопільщині

У Тернопільському районі зафіксовано черговий випадок телефонного шахрайства, внаслідок якого жінка втратила майже 47 тисяч гривень.

Як повідомили у поліції, до правоохоронців звернулася жителька одного із селищ Тернопільщини 1983 року народження. Вона розповіла, що їй зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку.

Під час розмови «банкір» повідомив про нібито загрозу для її рахунку та переконав здійснити «захисні» фінансові операції. Діючи за його вказівками, жінка самостійно переказала кошти на вказану зловмисником картку.

У результаті потерпіла втратила 46 975 гривень 20 копійок.

Поліція встановлює особу шахрая та нагадує громадянам, що справжні працівники банків ніколи не телефонують із вимогою переказу коштів або повідомлення конфіденційних даних. У разі подібних дзвінків правоохоронці радять негайно припиняти розмову та самостійно звертатися до офіційного контакт-центру банку.