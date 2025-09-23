Невідомі БпЛА атакують Європу: дрони над Норвегією, Швецією та Данією

22 вересня 2025 року у низці європейських країн спостерігалися інциденти з безпілотними літальними апаратами (БпЛА), що стали причиною серйозних збоїв в аеропортах та підвищення рівня безпеки. Дрони були помічені над Норвегією, Швецією та Данією, що призвело до тимчасового закриття повітряного простору та змін у роботі аеропортів.

Закриття аеропортів і зміни у рейсах

У Данії найбільший аеропорт, Копенгаген, тимчасово припинив свою роботу через виявлені дрони у повітряному просторі. Як повідомляє Reuters, через це було перенаправлено щонайменше 15 авіарейсів до інших аеропортів. Заборона на польоти була введена для забезпечення безпеки авіаперельотів.

Данська поліція підтвердила наявність 2-4 “великих” дронів у цьому районі, що призвело до закриття аеропорту близько 20:26 за місцевим часом.



За даними сервісу FlightRadar, щонайменше 15 рейсів було перенаправлено до інших аеропортів.



Представник летовища підтвердив зупинку польотів, однак від коментарів щодо деталей утримався.

Повітряна тривога в Норвегії

В Норвегії була оголошена повітряна тривога після того, як дрони були помічені поблизу важливих військових об’єктів. Зокрема, один із таких інцидентів стався поблизу фортеці Акерсхус в столиці Осло, де пролетіли БпЛА. Ця фортеця, що є важливим історичним і урядовим об’єктом, використовується для важливих заходів і тому перебуває під суворим контролем. Через загрозу порушення безпеки влада затримала двох громадян Сінгапуру, підозрюваних у використанні дронів над забороненою зоною.

Рішення Швеції та наростаюча напруга

Відзначимо, що в Швеції також вживаються заходи безпеки у відповідь на загрозу з боку БпЛА. Міністр оборони Швеції заявив, що країна готова збивати російські винищувачі, які порушуватимуть її повітряний простір. Це свідчить про серйозне ставлення до будь-яких потенційних загроз з повітря та готовність реагувати на порушення безпеки.

Ці інциденти з дронами над кількома європейськими країнами підкреслюють зростаючі загрози у повітряному просторі і необхідність посилення контролю за безпілотними апаратами, особливо в зонах підвищеної безпеки. Поки що ці інциденти не призвели до фатальних наслідків, але вони викликають занепокоєння серед урядів Європи щодо можливих подальших загроз.