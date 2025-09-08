Грабіж у центрі Тернополя! Хмельничанин викрав у жінки дорогий смартфон

У Тернополі затримано 31-річного жителя Хмельниччини, який серед білого дня скоїв відкритий грабіж. Чоловік викрав у жительки Тернополя дорогий смартфон вартістю 20 тисяч гривень, коли вона проходила поблизу місцевого ринку.

Жінка одразу звернулася до поліції, повідомивши про подію. Працівники Тернопільського районного управління поліції оперативно розпочали розслідування. У результаті проведених заходів було встановлено, що до злочину причетний 31-річний хмельничанин, який вже мав проблеми з законом за подібні злочини.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості за фактом пограбування були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України — пограбування, вчинене в умовах воєнного стану. Санкція цієї статті передбачає покарання до десяти років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.