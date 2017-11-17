Хранителька Соломіїного дому в селі Біла Тернопільського району

Цікаві заходи з участю дітай та молоді також організовує в селі Біла Надія Зюбровська, директор меморіального музею оперної діви світової слави кінця ХІХ – початку ХХ століття Соломії Крушельницької.

Музей спочатку займав одну кімнату, нині — три. Приміщення музею — колишнє проборство, де жила родина Амбросія Крушельницького — батька Соломії. Музей відкрили у 1963 році. За цей час тут побували тисячі наших краян та закордонних гостей. У експозиційних кімнатах демонструють оригінальні фотографії, афіші, програми концертів, портрети, фрагменти сценічних костюмів, нотні видання, особисті речі артистки.

Екскурсія музеєм — це своєрідна подорож у минуле, під час якої кожен має можливість побуваєти в артистичному світі Соломії Крушельницької, разом з нею пройти її життєвим шляхом, радіючи її успіхам на сценах найпрестижніших театрів світу, ближче познайомитися з її друзями та родиною. А найголовніше — почути неповторне колоратурне сопрано великої співачки.

Експозиція музею постійно поповнюється. Багато праці для цього вкладає директор музею, депутат Тернопільської районної ради Надія Зюбровська, яка віддала цій праці майже два десятиліття. Завдяки її старанням, а також наукових працівників музею експозиція сьогодні налічує більше трьох тисяч експонатів.

«Чотирирічною дівчинкою була присутня на відкритті музею нашої славної землячки. Нічого тоді не розуміла, але душею відчувала, що відбувається щось величне в житті села, — каже Надія Зюбровська. — Нині музею затісно і в трьох кімнатах. Ми плануємо розширити експозицію, але секретів наперед розповідати не будемо, усе побачите самі. Головне — зберегти пам’ять про Соломію, яка розвивала чужі культури та популяризувала свою. А це у часи російського царизму було подвигом».

Музей Соломії Крушельницької — місце, де зустрічається творча еліта краю.