Навіки в строю захисників України: Володимир Галилуйко з Тернопільщини

Тернопільська міська рада повідомляє про загибель нашого земляка, Героя України, Галилуйка Володимира Володимировича. Його життя обірвалось 31 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання. Володимир віддав своє життя за свободу та незалежність України, ставши частиною великої армії героїв, які захищають нашу Батьківщину.

Вічна пам’ять Герою

У цей важкий час ми висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Володимира. Його відвага, мужність та самопожертва залишаться в наших серцях. Пам’ять про Галилуйка Володимира Володимировича житиме вічно в кожному з нас.

Слава Україні! Героям слава!