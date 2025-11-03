Тернопільщина: зменшення випадків ГРВІ та зростання госпіталізацій серед дітей

🔈 Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб інформує про поточну ситуацію щодо грипу, ГРВІ та COVID-19. Загальна захворюваність за останні 7 днів складає 372,8 випадків на 100 тисяч населення (3797 осіб).

📉 Зниження захворюваності: Кількість хворих на ГРВІ за останній тиждень зменшилась на 9,3%, що свідчить про стабілізацію ситуації. Однак варто зазначити, що серед хворих більшість — діти, зокрема школярі (54,7%).

🏥 Госпіталізації: Госпіталізовано 128 осіб, з яких 76 — діти. Порівняно з попереднім тижнем кількість госпіталізованих збільшилася на 4,9%.

👨‍🔬 COVID-19: Виявлено 30 нових випадків захворювання на COVID-19, що складає 0,8% від загальної кількості ГРВІ. Питома вага дітей серед хворих на COVID-19 — 23,3%.

💉 Вакцинація: З початку епідсезону щеплено 1204 особи проти грипу. Вакцинація проти грипу та COVID-19 залишаються найефективнішими засобами захисту.

👩‍⚕️ Важливо: Вакцинація проти COVID-19 є безоплатною, проте вакцинація проти грипу є рекомендованою і проводиться на власний кошт або за кошти місцевих бюджетів.

Захистіть себе та своїх близьких за допомогою вакцинації!