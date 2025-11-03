Степан Цюра – Герой України, який віддав своє життя за свободу і незалежність

Степан Цюра – 40-річний військовик, водій 2-го кулеметного взводу військової частини А4248, загинув 2 червня 2023 року під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Його самопожертва, мужність і відданість військовому обов’язку стали символом незламного патріотизму та героїзму українських воїнів.

Життя, присвячене службі

Степан народився 23 вересня 1982 року в Тернополі. Протягом служби він не шукав легких шляхів. Відомий серед побратимів як відповідальний і наполегливий військовослужбовець, він підтримував високий моральний дух у підрозділі та завжди відмінно виконував свої обов’язки. Як згадує його дружина Світлана, Степан був прикладом для інших військових і мав великий авторитет серед колег.

Останній бій

Степан Цюра загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області, віддавши своє життя за Батьківщину. Поховали його 8 червня 2023 року на Пантеоні Героїв у Тернополі, де він назавжди залишиться символом відваги і самопожертви.

Визнання та пам’ять

За свою мужність, героїзм і вагомий внесок у захист України, Степану Цюрі було присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя» рішенням Тернопільської міської ради 9 червня 2023 року. Це визнання стало вшануванням не лише його особистих заслуг, а й відзначенням всіх героїв, які поклали свої життя за мирне і вільне майбутнє України.

Вічна пам’ять Герою

Степан залишив за собою не лише величезний слід у серцях побратимів, а й пам’ять про його відвагу і героїзм. Він залишився в серцях своїх рідних – дружини та сина. Герої не вмирають – вони живуть у наших серцях, а пам’ять про них передається наступним поколінням.

Слава Україні! Героям слава!