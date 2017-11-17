Як тернопільських школярів запрошували в університет малювати

Цікавий спосіб, як привабити шкільну публіку до образотворчого мистецтва, вигадали в Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка.

Замість того, аби просто розповідати, студенти-магістри та викладачі кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх викладання, показали, чого навчилися на прикладі своїх художніх робіт.

Впродовж жовтня і листопада вони провели виставки художніх та дизайнерських робіт у школах Тернополя.

Така собі пропаганда образотворчого мистецтва та дизайну серед учнів, а також профорієнтація серед старшокласників.

“Учні та вчителі з цікавістю споглядають роботи, жваво їх обговорюють та задають запитання про умови вступу у наш виш”, — зазначають організатори заходу.

Світлини з офіційного сайту ТНПУ ім. В. Гнатюка.