3 листопада 2025 року: В Україні будуть введені обмеження на споживання електроенергії

3 листопада 2025 року в окремих регіонах України буде застосовано обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на енергооб’єкти України. Це необхідний захід для стабілізації енергетичної ситуації в країні.

Графіки обмежень:

Погодинні відключення: з 08:00 до 11:00

з 16:00 до 22:00

Обсяг відключень — від 0,5 до 2 черг. Обмеження потужності для промислових споживачів: з 08:00 до 11:00

з 16:00 до 22:00

Тільки для промислових споживачів.

Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися залежно від ситуації. Стежте за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Важливо: Коли електроенергія відновлюється за графіком, споживайте її ощадливо! Це допоможе стабілізувати енергетичну ситуацію в країні і зменшити навантаження на мережу.