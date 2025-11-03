3 листопада 2025 року: В Україні будуть введені обмеження на споживання електроенергії
3 листопада 2025 року в окремих регіонах України буде застосовано обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на енергооб’єкти України. Це необхідний захід для стабілізації енергетичної ситуації в країні.
Графіки обмежень:
-
Погодинні відключення:
-
з 08:00 до 11:00
-
з 16:00 до 22:00
-
Обсяг відключень — від 0,5 до 2 черг.
-
-
Обмеження потужності для промислових споживачів:
-
з 08:00 до 11:00
-
з 16:00 до 22:00
-
Тільки для промислових споживачів.
-
Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися залежно від ситуації. Стежте за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Важливо: Коли електроенергія відновлюється за графіком, споживайте її ощадливо! Це допоможе стабілізувати енергетичну ситуацію в країні і зменшити навантаження на мережу.