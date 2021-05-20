Художник з Тернополя проілюстрував книгу нобелівського лауреата

15 травня до Дня Європи в Україні в Національному музеї літератури України презентували книгу малої прози відомого ірландського письменника, лауреата Нобелівської премії Вільяма Батлера Єйтса «Таємна троянда», про це повідомляє Укрінформ.

«Коли почав працювати над ілюструванням книги, то намагався ретельно, у кожному малюнку передати характерні для Ірландії архетипи, той свободолюбивий дух, який відчувається чи не в кожному рядку письменника, вловити нюанси давнього епосу, певні закодовані у тексті алгоритми ірландської історії, країни, яка століттями боронила себе і мечем, і словом, таким, як, скажімо, у Вільяма Батлера Єйтса», – розповів кореспонденту агентства ілюстратор книги, відомий в Україні художник з Тернополя Олег Кіналь.