Близько 500 тернопільських чиновників утворили символічний тризуб
У День вишиванки працівники ОДА організували флешмоб. Близько 500 осіб утворили символічний тризуб біля пам’ятника Степана Бандери.
Додамо, що у третій четвер травня українці традиційно святкують День вишиванки. Ідею акції «Всесвітній день вишиванки» у 2006 році запропонувала студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк. Дівчина запропонувала одногрупникам та студентам обрати один день і всім разом одягнути вишиванки. Спочатку вишиванки одягнули кілька десятків студентів та кілька викладачів факультету. Та вже протягом наступних років свято розрослося до всеукраїнського рівня, до нього почала долучатися українська діаспора по всьому світу.