У Тернополі водій рухався задній ходом і збив жінку

У Тернополі поліція відкрила кримінальне провадження відносно водія, який збив перехожу.

До травматологічного відділення звернулася жителька Тернополя, яка 19 травня на проспекті Злуки потрапила під колеса автомобіля.

За попередньою інформацією, водій «Volkswagen Transporter», рухаючись заднім ходом, не помітив пішохода. Як результат – потерпіла, 1961 року народження, опинилася під колесами іномарки.

У кермувальника відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.