Камінський залишився без “Палацу кіно”, – Верховний Суд повернув громаді приміщення, яке Надал продав без конкурсу

Таке рішення сьогодні, 8 листопада 2023 року, ухвалила Велика Палата Верховного Суду.

У 2013 році Тернопільська міська рада прийняла рішення, яким затвердила перелік об’єктів комунальної власності міста, що підлягають приватизації шляхом викупу орендарями. До цього переліку ввійшло нежитлове приміщення КП «Палац Кіно», яке орендував підприємець.

Надалі на підставі цього рішення між управлінням обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради і підприємцем був укладений договір купівлі-продажу вказаного приміщення. Згодом це майно кілька разів було перепродане.

Прокурор звернувся до суду з позовом до останнього власника про витребування цього приміщення на користь територіальної громади міста Тернополя, стверджуючи, що майно вибуло з комунальної власності незаконно. Крім того, прокурор вказував на те, що на момент укладення договору купівлі-продажу діяли судові рішення, що забороняли вчинення вказаного правочину.

Суди першої та апеляційної інстанцій задовольнили позов.

Розглянувши касаційну скаргу відповідачки, Велика Палата ВС погодилась із висновками судів попередніх інстанцій про наявність підстав для задоволення позову, змінивши мотивувальну частину оскаржуваних судових рішень, а в іншій частині – залишила їх без змін.

Із повним текстом постанови ВП ВС у справі № 607/15052/16-ц (провадження № 14-58Цс22) можна буде ознайомитись у ЄДРСР та в Базі правових позицій Верховного Суду – lpd.court.gov.ua/login.

Нагадаємо, історія з “Палацом кіно” тягнеться з 2012 року. Тоді виконком Тернопільської міської ради прийняв рішення про передачу в оренду приміщення першого поверху «Палацу кіно» з під заклад громадського харчування. Кому саме віддати майно, як зазначалося, вирішували на основі конкурсу. Тож після усіх «бюрократичних» моментів майже 200 квадратів орендував підприємець Андрій Лучка. Разом з приміщенням «Палацу…» він отримав ще й гараж площею 31 кв. м, який мав використовувати як складське приміщення. І вже 22 березня 2013 р. комунальне майно віддали на приватизацію шляхом викупу. Покупцем став той самий підприємець, який орендував площу під заклад громадського харчування, – Андрій Лучка. Йому дозволили викупити і гараж.

Тож приміщення продали. І 29 квітня 2013 року між підприємцем і управлінням обліку та контролю за використанням комунального майна ТМР було укладено договір купівлі-продажу щодо приміщення загальною площею 195,2 м кв. Вартість майна склала 970 тис. 284 гривні.

В цю історію втрутилась прокуратура, яка подала позов на міську раду Тернополя до Господарського суду, аби останній визнав договір-купівлі продажу недійсним і зобов’язав Андрія Лучку повернути міськраді приміщення.

Суд тоді став на бік прокуратури, однак міськрада не погодилася з цим рішенням і подала апеляцію. Та навіть там міськрада не змогли довести своєї правоти, і суд зобов’язав повернути до комунальної власності м. Тернополя приміщення на вул. Івана Франка,8 (про це свідчить рішення Львівського апеляційного господарського суду від 31 серпня 2015 р.).

На апеляції ця справа не завершилася. Міська рада в особі Управління обліку та контролю за використанням комунального майна, начальником якого є Володимир Мединський, подала ще й касацію. Однак і тут невдача. Постановою Вищого господарського суду України (від 13 травня 2016 року) касаційну скаргу Управління залишили без задоволення, а постанову Львівського апеляційного господарського суду (від 31.08.2015)- без змін.

Фактично після цього ті 195,2 кв.м у цивілізованій країні мали б одразу повернути у власність громади. Для цього ж бо є всі законні підстави. Однак пан Лучка не те що відмовився повертати приміщення міській раді, а навіть умудрився його продати. Так другим щасливим власником (після пана Лучки) даного приміщення став М. Гумен. Той самий Гумен, який був керівником ПТ «Максима» – відомої охоронної фірми, яку пов’язують безпосередньо з міським головою Тернополя. Та на цьому ланцюжок не закінчився. За паном Гуменом 195,2 квадратних метри довго не затримались, адже чоловік здав приміщення в оренду. І не будь-кому, а ТОВ «Роял Контракт». Тій самій охоронній фірмі, з якою міська рада Тернополя уклала договір на охоронну діяльність. Можна тільки припустити, що все це було сплановано від початку. Але, погодьтеся, занадто багато пов’язаних між собою прізвищ у цій історії.

Адже, за дивним збігом обставин, керівником цієї ГО, згідно зі статутом, офіційно рахується Володимир Камінський– екс-заступник міського голови Сергія Надала, якого в минулому році з усіма «почестями» підозрювали в отриманні хабара у розмірі 217 тис. грн.

До речі, першого власника тих 195,2 кв.м (Лучку) також пов’язували з екс-заступником мера, мовляв, вони між собою були кумами. А приміщення чоловік перепродав, аби «заплутати» прокуратуру. Адже зараз, щоб повернути у комунальну власність майже 200 квадратів, потрібно скасовувати одразу два договори купівлі-продажу.