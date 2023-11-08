У жовтні на Тернопільщині поліцейські виявили 350 нетверезих водіїв

Минулого місяця співробітники поліції оформили 13 370 адміністративних матеріалів в сфері безпеки дорожнього руху. Серед найпоширеніших порушень: перевищення безпечної швидкості, порушення правил обгону, керування транспортними засобами без документів та напідпитку, порушення правил користування ременем безпеки.

У жовтні на дорогах Тернопільщини трапилося 282 дорожньо-транспортних пригоди. З них – 61 з потерпілими, в яких 10 людей загинули та 63 отримали травми. 17 аварій вчинили водії, які сіли за кермо напідпитку. В результаті цих автопригод 1 людина загинула та 5 зазнали травм.

Серед причин ДТП: порушення правил маневрування, перевищення швидкісного режиму та дотримання безпечної дистанції.

У жовтні поліцейські склали 350 адміністративних протоколів за керування транспортними засобами у нетверезому стані відповідно до ст. 130 КУпАП.

Правоохоронці нагадують: за керування автомобілем в стані сп’яніння передбачено 17000 грн. штрафу з позбавленням права керування на 1 рік. Відмова від проведення огляду на стан сп’яніння рівноцінна керуванню напідпитку.

За вчинення ДТП у стані сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, згідно зі статтею 286-1 Кримінального кодексу України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.