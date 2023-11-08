У Тернополі розшукують автомобіль Daewoo сірого кольору, який вчинив ДТП (відео)

Відділом розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції в Тернопільській області розшукується водій автомобіля Daewoo сірого кольору, який 06.11.2023 року, близько 11-ї години 40 хвилин в місті Тернополі, на вулиці Київській, неподалік будинку № 9 вчинив дорожньо-транспортну пригоду. А саме здійснив наїзд на припаркований автомобіль Mazda, після чого поїхав з місця події.