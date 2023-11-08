У Тернополі розшукують автомобіль Daewoo сірого кольору, який вчинив ДТП (відео)
Відділом розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції в Тернопільській області розшукується водій автомобіля Daewoo сірого кольору, який 06.11.2023 року, близько 11-ї години 40 хвилин в місті Тернополі, на вулиці Київській, неподалік будинку № 9 вчинив дорожньо-транспортну пригоду. А саме здійснив наїзд на припаркований автомобіль Mazda, після чого поїхав з місця події.
У зв’язку з цим, відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП звертається з проханням до громадян, які мають будь-які відомості про вищевказану дорожньо-транспортну пригоду або місцезнаходження розшукуваного транспортного засобу, повідомити вказану інформацію на спецлінію 102 чи за номером телефону (067) 62 04 386.