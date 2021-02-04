Конкурс «Творчі канікули» згуртував юних літераторів Тернопільщини

Останнім часом інформаційна сфера перенасичена повідомленнями тривожного змісту. І тим рятівним острівцем, де серце радіє, а душа наповнюється гармонією та відчуттям прекрасного – є творчість дітей.

Вже четвертий сезон ми маємо нагоду спостерігати за розвитком літературної творчості серед дітей міста Тернополя та області, які беруть участь у Всеукраїнському дитячому літературному конкурсі «Творчі канікули», від Національної бібліотеки України для дітей.

Це неймовірна ініціатива, завдяки якій на українському літературному горизонті з’явились нові, зовсім юні імена. Приємно констатувати, що серед тих імен – чимало письменників-юніорів з Тернопільщини. Як правило, вони є читачами Тернопільської обласної бібліотеки для дітей, яка відповідає за організацію конкурсу в області.

Найбільш плідним для нас виявився саме 4, вже карантинний сезон, в якому маємо переможницю Юлію Жаровську (номінація «Так, я люблю Україну». Крім того, високу оцінку журі отримали роботи ще трьох літераторок – Козир Софії, Цьомик Марії та Мазуркевич Софії.

Твори дівчат разом із роботою переможниці знайшли відображення у збірці «Творчі канікули 2020».

Щиро дякуємо Національній бібліотеці для дітей за створення такого цікавого і потрібного конкурсу, який став платформою для розвитку талантів і творчого самовираження обдарованих дітей України, а в майбутньому – поетів та письменників ☺

Уляна Пилипчук,

редакторка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей