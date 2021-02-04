01:35 | 6.02.2021
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Новини Тернополя 

У Лановецькій громаді пропонують створити біогазову електричну станцію

Irena 0 Views Прокоментуй!

Міський голова Роман Казновецький зустрівся із представником ТОВ «Німецько-Українське підприємства «Браун Індастріал Технолоджі» Ігорем Трушенком.

Під час зустрічі обговорили можливість співпраці за програмою у напрямі переробки біовідходів на біопаливо. Ця програма розроблена для громад України з метою впровадження німецького досвіду і сучасних технологій в систему поводження з міськими відходами. Спільні проєкти компанії та громад реалізовуються за рахунок співфінансування.

Окрім цього, учасники зустрічі відвідали територію міського сміттєзвалища у с. Малі Кусківці.

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