Лінія 112 в Тернополі забезпечує оперативний зв’язок для людей без тепла, води та електрики

Лінія 112 працює в режимі прийому повідомлень про відсутність тепло-, водо- та електропостачання.



Поліцейські залучили до роботи додаткових операторів, аби оперативно опрацьовувати не лише звернення до екстрених служб – рятувальників, поліції, медичної допомоги чи газової служби, а й отримувати інформацію щодо критичної ситуації у домівках громадян.



Ці дані оператори невідкладно передають до штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у місті Києві та комісії ТЕБ та НС для швидкої організації допомоги людям у нинішніх складних умовах.



Оператори надаватимуть інформацію про найближчий пункт незламності чи місця обігріву. І за потреби скеровуватимуть екіпажі екстрених служб.



Нагадую, що навіть за відсутності мобільного звʼязку можна звернутися на 112. Для цього підключіться до мережі WI-Fi (доступно в пунктах незламності, торгових центрах, медичних закладах тощо), завантажте застосунок 112 Ukraine та авторизуйтеся. А ще краще – завчасно встановіть застосунок.





Ми – поруч. Виявляємо, реагуємо, підтримуємо.



Допомога буде там, де вона потрібна.