Тепер штрафуватимуть: в Україні закінчується пільгове розмитнення “євроблях”

10 листопада припиняють дію закони про спрощену процедуру розмитнення автомобілів на єврономерах.

“Питання з “євробляхами” вирішено. Станом на 09.10 розмитнено понад 83 тисячі авто, а до бюджету надійшло 2,9 млрд грн. Затримки/пільгових періодів більше не буде. Тепер закон один для всіх”, написав голова Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Верховної ради Данило Гетманцев.

Також він попросив Національну поліцію вжити заходів щодо недопущення проїзду євроблях по вулицях і дорогах нашої країни.

Суми штрафів

Штрафи і не тільки очікують на «євробляхарів», які не скористалися спрощеною процедурою і не розмитнили авто.

Спочатку їм загрожують штрафи у розмірі 8,5 тис. грн. Після того, як правоохоронці передадуть дані, Державна митна служба каратиме їх більшою сумою – 170 тис. грн за перевищення терміну ввезення авто.

Нагадаємо, українці зможуть розмитнювати авто через Дію.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Кабінету Міністрів зауважив, що для десятків тисяч українців ввезення авто часто складало незручності.

Тому Уряд дав старт реалізації експериментального проекту митного оформлення транспортних засобів за допомогою застосунку й порталу Дія.

«Ми ухвалили постанову, яка дасть можливість через смартфон подати необхідні документи, оплатити митний збір і завершити митне оформлення транспортного засобу в автоматичному режимі. Все максимально зручно, просто і без жодної корупції», — підкреслив очільник Уряду.

Денис Шмигаль додав, що оплатити митні збори також можна буде онлайн через застосунок та портал Дія.