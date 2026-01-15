Тернопіль: посадовця ТЦК оштрафували за фізичне насильство та образи під час мобілізації

У Тернополі Спеціалізована прокуратура притягнула до адміністративної відповідальності посадовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) за перевищення службових повноважень під час мобілізаційних заходів. Встановлено, що працівник ТЦК, перебуваючи у службовому автомобілі, безпідставно обмежив права та свободи громадянина.

Під час інциденту посадовець застосував фізичну силу, утримуючи чоловіка, а також вдавався до нецензурних висловлювань та образ, що принижували честь і гідність громадянина. Це все було зафіксовано на відео. Результати службового розслідування підтвердили неправомірність дій працівника.

Тернопільська прокуратура склала адміністративний протокол за ч. 2 ст. 172-14 КУпАП, а суд, розглянувши справу, визнав посадовця винним і наклав штраф у розмірі 34 тисячі гривень. Крім того, військовослужбовця перевели до району виконання бойових завдань.

Прокуратура підкреслює, що мобілізаційні заходи повинні проводитися виключно в межах чинного законодавства. Будь-які порушення, насильство та зловживання владою неприпустимі і тягнуть за собою відповідальність.