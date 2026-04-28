Тернопільщина втратила захисника України Івана Саврака

З невимовним болем у серці Микулинецька громада схиляє голови у глибокій скорботі з приводу передчасної смерті нашого земляка, жителя села Дарахів, захисника України Саврака Івана Петровича, який відійшов у вічність 27 квітня 2026 року.



Неможливо знайти слова, які б могли втамувати біль цієї страшної втрати. Молодий, сповнений сил і надій, Іван любив життя, любив свою родину, любив людей. Він мав мрії, мав плани на майбутнє, хотів бачити, як ростуть його діти, хотів бути поруч із дружиною, підтримувати маму, сестру, бабусю, радіти простим щасливим митям життя… Та жорстока недуга безжально забрала його у рідних і близьких.



У січні 2023 року Іван став на захист України, був мобілізований Теребовлянським РТЦК та СП та проходив військову службу у 142-й окремій бригаді. Він мужньо боронив рідну землю, свою сім’ю, наше майбутнє. Він без вагань виконував свій обов’язок перед Батьківщиною, щоб його діти, його родина, його народ могли жити у мирі. Його серце билося за Україну, за правду, за життя.



Сьогодні біль втрати пронизує серце всієї громади, йдеться на сторінці громади. Разом із рідними ми сумуємо за доброю, щирою, світлою людиною, життя якої обірвалося надто рано. Іван залишиться у нашій пам’яті мужнім воїном, люблячим батьком, вірним чоловіком, турботливим сином і людиною великої душі.



Дякуємо тобі, Іване, за твій захист, за твою мужність, за відданість Україні. Твій життєвий шлях був сповнений любові до рідних та відданості рідній землі, а пам’ять про тебе буде вічною.



Висловлюємо щирі співчуття дружині, дітям, матері, сестрі, бабусі та всім рідним і близьким. Нехай Господь дасть вам сили пережити цей нестерпний біль, а світла пам’ять про Івана стане вічним оберегом для вашої родини.



Світла і вічна пам’ять Івану.

Герої не вмирають — вони назавжди залишаються у наших серцях.

