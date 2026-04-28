Понад 206 млн грн за 4 місяці: земельний податок активно наповнює місцеві бюджети Тернопільщини

Земельні ресурси Тернопільщини продовжують підтримувати фінансову стійкість місцевих громад. Протягом січня-квітня поточного року сукупні надходження від земельного податку та орендної плати сягнули 206,7 млн гривень, що свідчить про високу активність землекористувачів регіону. Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг фінансових вливань зріс на 26,4%, що у грошовому еквіваленті становить додаткові 43,1 млн гривень. Примітно, що реальні показники наповнення бюджетів виявилися суттєво вищими за прогнозовані, перевищивши планові позначки на 25,8 млн гривень.

Головне навантаження щодо забезпечення доходів традиційно взяв на себе бізнес: внесок юридичних осіб склав 173,3 млн гривень. Водночас від приватних власників та громадян, які обробляють землю самостійно, надійшло ще 33,4 млн гривень.

Важливо пам’ятати, що податкові зобов’язання виникають з моменту реєстрації права власності чи користування ділянкою, а у разі зміни власника протягом року оплата здійснюється виключно за фактичний період володіння.

Для зручності адміністрування та уникнення штрафів власникам ділянок рекомендується використовувати цифрові сервіси. Зокрема, Електронний кабінет платника та мобільний застосунок «Моя податкова» дозволяють оперативно перевіряти актуальні нарахування, терміни сплати та платіжні реквізити в режимі реального часу.