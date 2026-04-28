На Тернопільщині зафіксували три спроби вербування підлітків російськими спецслужбами

У Тернополі в школах проводять виховні години на тему вербування учнів російськими спецслужбами. Раніше міський голова Тернополя Сергій Надал доручив управлінню освіти провести у школах міста заходи, щоб запобігти вербуванню школярів. Такі уроки відбулися у загальноосвітній школі №24.

Про це Суспільному розповів начальник відділу ювенальної превенції Петро Тихович.

Класна керівниця 8-А класу Тернопільської загальноосвітньої школи №24 Юлія Гишка провела виховну годину. На уроці був присутній офіцер служби освітньої безпеки Олександр Салов. Школярам показали фільм про те, як не потрапити у пастку російських спецслужб.

Про методи, які вони використовують для вербування підлітків, розповіли і в 8-В класі. Після перегляду фільму відбулося обговорення разом із класною керівницею Оленою Коваль.

Заступник директора з навчально-виховної роботи Володимир Якимчук розповів, що такі уроки проводять у восьмих класах школи.

“Проводимо серед восьмих класів, бо це якраз така категорія дітей, яка найактивніше користується соцмережами, які знають, що це таке, і ними дуже легко маніпулювати”.

Учениця 8-А класу Катерина Кучай говорить, що їй надходили повідомлення від підозрілих контактів.

“Писали якісь користувачі, зверху писало, що це Росія. Одразу блокувала, видаляла, бо розуміла, що це може до поганого дійти. Щоб батьки говорили, я так вважаю, діти мають бути усвідомлені. Бо зараз такий час в Україні і це важливо”.

Учень 8-А класу Ерік Дудаш розповідає, що дізнався під час уроку.

“Зовсім не відповідати на такі повідомлення. От пишуть за гроші, тобто є заробіток, просять зробити те і те, тобі заплатять гроші. Це очевидно, що за гроші ніхто так легко щось не зробить. Не треба звертати на це увагу, сказати батькам і повідомити в поліцію”.

Від початку цього року на Тернопільщині поліцейські зареєстрували три спроби завербувати підлітків російськими спецслужбами. Про це повідомив начальник відділу ювенальної превенції Головного управління Нацполіції в області Петро Тихович. Він зазначає, що всі ці спроби були безуспішними.

“Вони відверто пишуть, що пропонують тобі пофотографувати військові об’єкти, як заїжджає техніка. В час війни ці дані є засекреченими, їх не можна розповідати, тим паче ворогу. В більшості випадків, а в цьому році ми їх маємо три, діти самі зверталися до поліції, казали, що їх намагаються завербувати для вчинення протиправних дій відносно ЗСУ, органів державної влади та поліції”.