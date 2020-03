Марія Кіт із Тернополя: “Багато часу приділяю вивченню іноземних мов, зокрема німецької та арабської”

У місцевих бібліотеках завжди можна зустріти багато цікавих людей різного віку, різної національності та з різними захопленнями. За останні 10 років бібліотеки стали місцевими хабами для зустрічей, знайомств та публічних івентів. У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді вирішили впродовж року знайомити вас з цікавими людьми, яких можна зустріти у інформаційно-ресурсному центрі “Вікно в Америку для майбутніх лідерів” при бібліотеці у Тернополі.

Марією Кіт. Марія Кіт є учасницю лідерської програми для молоді від української мережі центрів "Вікно в Америку". Вона була обрана Американським Домом у Києві для участі у волонтерській програмі Window on America Youth Leadership Program від міста Тернопіль. Її можна зустріти у бібліотеці щонайменше два рази в тиждень, а то й більше. Марія Кіт веде щотижня англомовний розмовний клуб (English Speaking Club) щосереди о 17:00. Друзі та рідні її називають Марічка. Отож, знайомтесь з однією з цікавих особистостей, з smart girl.

– Марічка, розкажи про себе – про свої захоплення та інтереси.

– Я багато часу приділяю вивченню іноземних мов, зокрема німецької та арабської. Мені подобається читати. Я читаю щодня і багато. Зазвичай це художня література як українською мовою, так і англійською та німецькою. Це один з хороших методів вивчення іноземних мов. Якщо говорити про відомих людей, то я є фанаткою американського актора Тімоті Шаламе. Він отримав популярність у Голлівуді ще в юному віці. Найбільше мене вразив фільм “Call me by your name”, де Тімоті Шаламе був головним героєм. У фільмі не має надто насиченого сюжету, але власне після перегляду у мене з’явилося багато наснаги та просто приємні спогади.

– Ти є любителькою читання. Які книги є твоїми улюбленими та яка твоя остання прочитана книга?

– Досить складно вибрати одну чи декілька улюблених книг тому, що всі дуже дуже різні. Цього року мені найбільше сподобалися “Ловець у житі” Джерома Селінджера та “Маленькі жінки” Луїзи Мей Елкотт. А остання прочитана книжка називається “Zuruck aus Afrika”. Це автобіографічна розповідь однієї жінки Коріне Гофман, яка проживала довгий час у Кенії, спостерігаючи культуру та звичаї племені Масаї.

– Чи любиш ти говорити про майбутнє?





– Чи користуєшся ти соціальними мережами? Як часто? – Так, користуюся, проте не багатьма. Вони забирають багато часу. А віддаю перевагу провести час з сім’єю, почитати чи подивитися цікавий фільм, ніж сидіти в соціальних мережах. – Я віддаю перевагу говорити про речі, які я можу підтвердити, тому не завжди впевнено почуваюся щодо теми майбутнього. Незважаючи на це, я люблю аналізувати і приблизно уявляти все, що чекає мене попереду. Одне я знаю напевне, у майбутньому я б хотіла відвідати країну Марокко.

Марія Кіт (перша зліва) разом з читачками бібліотеки

– Що для тебе означає якісна освіта?

– Для мене якісна освіта – це подання матеріалу у різних формах і також можливість вивчати те, що тобі до душі. Якби у мене була можливість не вчитися в школі, а відразу в університеті чи якомусь іншому спеціалізованому закладі, я не вагаючись відразу б прийняла таке рішення.

– Чи маєш улюблену фразу чи вислів, який використовуєш у повсякденному житті?

– Одна з моїх улюблених фраз це: “Солодке маю – я тебе не знаю”.

– Ти активна людина, маєш багато захоплень, зараз готуєшся до здачі ЗНО у школі та влітку вступатимеш в університет. Ти маєш надто мало вільного часу і чому ти вирішила волонтерити у бібліотеці у ресурсному центрі “Вікно в Америку для майбутніх лідерів”? Що тобі подобається у волонтерстві?

– Протягом цього року я дуже хотіла десь попрактикувати свою англійську та поділитися своїми спостереженнями та досвідом щодо цієї мови. Але таких можливостей було небагато, беручи до уваги насамперед мій вік і ще низку інших причин. Попри це я дуже зраділа коли дізналася, що була відібрана Американським Домом і стала волонтеркою в американському куточку у Тернополі, оскільки тепер у мене є можливість реалізувати частинку своїх майбутніх планів. Також у мене залишитися класні спогади після відвідання Молодіжної лідерської конференції в Києві, яка проходила 8-9 листопада 2019 р. в Американському Домі. Я познайомилася з молодими людьми з інших міст України. Зараз ми інколи спілкуємося в Telegram, обмінюємося новинами. А найбільше у волонтерстві мені подобається те, що переважно я працюю з людьми, які зацікавлені в моєму проекті. І досвід, здобутий впродовж цього волонтерства, є безцінний.

Молодіжна лідерська конференція у Києві (8-9 листопада 2019 р.). Марія Кіт (друга справа)

разом з майбутніми волонтерами описують “персону” для свого проекту





– Дякуємо, Марічко, що знайшла час відповісти на наші запитання і читачі змогли ближче з тобою познайомитися!

– І вам дякую! Я завжди відкрита до спілкування!

Міні-інтерв’ю взяла та записала команда інформаційно-ресурсного центру “Вікно в Америку для майбутніх лідерів” у Тернополі