Хвилина мовчання на честь Богдана АКІНЖЕЛИ

Богдан АКІНЖЕЛИ, 29-річний оборонець України, поклав своє життя у бою 12 січня 2023 року на Луганщині, боронячи Білогорівку.



Він перебував на службі лише два місяці – з 20 листопада 2022 року, але швидко проявив себе як відважний воїн. Богдан обіймав посаду командира 3-го відділення 3-го аеромобільно-десантного взводу 2-ї аеромобільно-десантної роти.

12 січня 2023 року в районі Білогорівки на Луганщині Богдан виконував бойове завдання. Він до останнього подиху тримав оборону, захищаючи позиції своїх побратимів.



Богдан народився 1 вересня 1993 року. Його батьки, які через військові дії змушені були покинути рідний дім, тимчасово мешкають у Тернополі.



За мужність та героїзм у захисті державного суверенітету України Богдан АКІНЖЕЛИ посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.



Богдан залишив у скорботі батьків. Його коротке, але гідне життя стало символом незламності духу молодого покоління захисників України.

За інф. Тернопільської міської ради